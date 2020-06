Agrigento. OPERAZIONE “SPIAGGE PULITE”: “Da oggi parte l’appello al Sindaco per introdurre i cestini raccogli rifiuti nelle spiagge agrigentine”

riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del Team Spiagge pulite di Agrigento.

“Siamo orgogliosi della grande adesione all’attivismo ambientale svolto lo scorso sabato nel litorale di San Leone. Ci siamo contati, eravamo più di 40 ragazzi, si rafforza la coscienza civica e la sensibilità verso le risorse naturali che rendono ricco il nostro territorio. Ringraziamo i gruppi Green Field Italia, Todomodo e Giovani per l’Ambiente per avere risposto all’appello ecologico e i chioschi Oceanomare e Blueout per avere supportato le nostre attività operative. Purtroppo non possiamo affermare di avere trovato le spiagge Sanleonine in buone condizioni e per questo motivo vogliamo essere da esempio per le nuove generazioni, testimoniando in ogni forma e luogo il grande rispetto che merita il nostro mare. Dobbiamo affermare il concetto che con un ecosistema pulito aumentano la qualità della vita dei cittadini e le prospettive economiche legate al turismo. In questo momento l’utilizzo dei nostri litorali è illogico e dannoso. Agrigento è una delle località balneari potenzialmente più belle e rinomate della Sicilia meridionale, grande attrazione per il turismo estivo. Le spiagge devono essere protette e valorizzate, ne va del benessere degli abitanti della città, oltre che della reputazione del litorale con i conseguenti flussi turistici. È inconcepibile che il Comune di Agrigento non garantisca un’efficace attività di raccolta dei rifiuti e salvaguardia dello spazio marino:

– mancano i controlli nelle spiagge

– mancano gli operatori ecologici

– mancano perfino i cestini in cui poter depositare il pattume

Non è mai stata promossa una seria politica ambientale per Agrigento, un piano strategico di sensibilizzazione della popolazione. L’amministrazione ha il dovere di provvedere alla tutela degli spazi pubblici, di difendere il patrimonio balneare: per questo motivo lanciamo oggi appello pubblico per chiedere al Sindaco Calogero Firetto e all’Assessore all’Ambiente Nello Hamel per introdurre cestini raccogli rifiuti ogni 400 metri di spiaggia a San Leone, Cannatello e Zingarello, prima dell’inizio della stagione estiva. Invitiamo tutta i cittadini a firmare e a condividere la petizione al seguente link: http://chng.it/JYKK5pY8. Si promuovano iniziative concrete per avviare processo di educazione, rispetto e coscienza civica dei cittadini. Siamo sicuri che le istituzioni locali ci ascolteranno!. Vogliamo la bellezza e la civiltà, la comunità di Agrigento si merita delle Spiagge Pulite!”

TEAM SPIAGGE PULITE – AGRIGENTO