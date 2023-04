Agrigento, ordinanza per Venerdì Santo: vietata la vendita di bevande alcoliche e vietata la collocazione di tavoli e sedie negli spazi esterni

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha emesso un’ordinanza per regolare le attività durante la giornata di Venerdì Santo. L’ordinanza vieta la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche da asporto e in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori similari, compresi i distributori automatici, in spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione. Inoltre, è vietato portare bevande in contenitori di vetro o lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile come strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica, nonché oggetti contundenti, caschi, bombolette spray urticanti e aste per selfie nel raggio di 500 metri dalle processioni. Durante il passaggio delle processioni, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 21:30 fino all’effettivo passaggio della processione stessa, è vietata la collocazione di tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione presenti nel centro storico, lungo la via Atenea, Via Luigi Pirandello e al Piazza Luigi Pirandello. Inoltre, è vietata la diffusione di musica e suoni. L’ordinanza prevede sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni, con importi che vanno da 25 a 500 euro. Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare l’ordinanza. L’ordinanza mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti pericolosi durante le processioni religiose che si svolgono durante la giornata di Venerdì Santo.