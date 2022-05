“Agrigento per gli eroi della Patria”, raccolta firme online di Fratelli d’Italia

Sono passati pochi giorni dalle commemorazioni dell’anniversario della strage di Capaci e Fratelli d’Italia lancia una nuova iniziativa in onore delle vittime della criminalità organizzata. Su idea del commissario provinciale, Calogero Pisano, e del responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Giancarlo Granata, e con la collaborazione del responsabile del Dipartimento Comunicazione, Giuseppe Milano, è attiva da ieri sera, e fino al 19 luglio, anniversario dell’attentato di via D’Amelio in cui persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, la raccolta firme online per chiedere al Prefetto ed al Sindaco di Agrigento la realizzazione di una stele in memoria delle vittime della mafia, veri eroi della Patria.

Sulla pagina Facebook e sul sito internet di Fratelli d’Italia Agrigento il link per partecipare alla petizione. https://www.change.org/AgrigentoPerGliEroiDellaPatria