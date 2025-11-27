Agrigento presenta la Marcia per la Pace: “Costruttori di pace e testimoni di fraternità”

Si terrà domani, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 10:00 al Collegio dei Filippini di Agrigento, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Costruttori di pace e testimoni di fraternità: dai Templi della Storia alla Concordia tra i Popoli”. Un appuntamento che segna l’avvio di una grande Marcia per la Pace, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, all’interno della Valle dei Templi.

L’iniziativa ha carattere nazionale ed è promossa dall’OFS (Ordine Francescano Secolare) d’Italia, presente in città per la sua Assemblea nazionale, in collaborazione con l’OFS Sicilia, il Comune di Agrigento, l’Arcidiocesi, l’Ente Parco Valle dei Templi e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Durante l’incontro saranno illustrate le finalità dell’evento, il percorso della Marcia e l’intero programma delle attività collegate. La manifestazione vede la presenza e l’adesione di numerose presidenze nazionali di associazioni e movimenti, che verranno specificate nel corso della conferenza.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, Luca Piras, Ministro nazionale dell’OFS, e Carmelo Vitello, Ministro regionale dell’OFS Sicilia. Un momento di confronto e preparazione per un’iniziativa che vuole mettere al centro la pace, il dialogo e la fratellanza tra i popoli, proprio nel cuore simbolico della storia mediterranea.