Agrigento. Presentato progetto per nuova scuola materna e dimissione dell’assessore Vaccaro

Questa mattina, in sala giunta, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore Giovanni Vaccaro hanno presentato il progetto per la realizzazione di una scuola materna denominata “Villa del Sole” con annesso polo per l’infanzia. I lavori saranno appaltati entro il mese di giugno. Inoltre, è stato annunciato che Vaccaro ha deciso di dimettersi, e il consigliere Alessandro Sollano subentrerà la settimana prossima. L’assessore Giovanni Vaccaro ha annunciato le sue dimissioni, che saranno protocollate lunedì prossimo. Le dimissioni sono concordate e rappresentano una scelta personale di Vaccaro. Il consigliere Alessandro Sollano prenderà il suo posto nella prossima settimana. Nonostante le dimissioni, l’amministrazione comunale intende proseguire con il progetto per la scuola materna e garantirne la completa realizzazione.

Il progetto “Realizzazione di una scuola materna Villa del Sole con annesso polo per l’infanzia” mira a fornire un ambiente educativo moderno e sicuro per i bambini. La struttura ospiterà una scuola materna e un polo per l’infanzia, offrendo servizi integrati per i bambini da 0 a 6 anni. L’amministrazione comunale è determinata a portare avanti questo impegno per fornire strutture all’avanguardia per l’educazione dei più piccoli. La realizzazione della scuola materna rappresenta un passo significativo per la comunità, testimoniando l’impegno dell’amministrazione nell’offrire servizi educativi di qualità per i giovani cittadini.