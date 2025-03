AGRIGENTO – PROFESSIONALITÀ E INTUITO IN SERVIZIO: AGENTI RINVIANO DROGA DURANTE UNA CONSEGNA IN CARCERE

Agrigento – È doveroso segnalare e valorizzare gli episodi in cui la professionalità, l’attenzione e il senso del dovere superano ogni difficoltà, specialmente quando si manifestano in condizioni tutt’altro che facili. È il caso dei colleghi della Polizia Penitenziaria dell’Istituto Pasquale Di Lorenzo di Agrigento che, pochi giorni fa, attorno alle 23:00, hanno rinvenuto sostanze stupefacenti addosso a un soggetto che si era presentato per costituirsi in carcere. Un episodio che dimostra non solo la capacità operativa del personale, ma soprattutto l’intuito e la prontezza nel cogliere comportamenti sospetti, anche in situazioni apparentemente di routine. Nonostante l’orario e le note criticità operative con cui il personale penitenziario si confronta quotidianamente, gli agenti hanno agito con tempestività e grande attenzione, procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Un plauso va anche agli ispettori intervenuti, che – nonostante l’ora tarda – si sono recati immediatamente in istituto per espletare le necessarie attività di polizia giudiziaria, dimostrando ancora una volta cosa significhi essere presenti, affidabili e professionali.

“Non sono nessuno – ha dichiarato Navarra Calogero, segretario regionale Sicilia del S.A.P.Pe – sono solo uno di voi, che apprezza e riconosce l’impegno quotidiano dei colleghi. È giusto dire bravi quando si lavora bene, e questo è uno di quei casi in cui la divisa ha parlato con i fatti.” Un episodio che merita di essere raccontato, per ricordare a tutti quanto sia fondamentale il lavoro silenzioso, ma essenziale, della Polizia Penitenziaria. Bravi, colleghi.