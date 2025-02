Agrigento pugno di ferro contro il “sacchetto selvaggio”

Ad Agrigento è lotta serrata e quotidiana contro il fenomeno del “sacchetto selvaggio”. L’Amministrazione comunale da tempo ha intensificato i controlli nel territorio, avvalendosi della Polizia Locale, e di altri corpi di Polizia compresi in un apposito gruppo interforze, e delle fototrappole, dislocate nei luoghi ritenuti più a rischio. Nel corso dell’ultimo semestre sono state riscontrate circa 80 violazioni, a fronte delle quali la Procura ha già inflitto 22 decreti penali di condanna, con ammenda, non più amministrativa ma penale, di 2.500 euro ciascuno.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore con delega alla Nettezza urbana e Politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, Aurelio Trupia, commentano: “La lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta una priorità assoluta. Grazie all’impegno costante e instancabile della Polizia Locale e delle altre istituzioni, e al sistema di fototrappole installate in città, siamo in grado di individuare i responsabili degli illeciti, che sono puntualmente sanzionati e segnalati alla Procura della Repubblica. Ricordiamo inoltre che, dal 10 ottobre 2023, è in vigore la legge 137/2023, che prevede per tali reati una sanzione non più solo amministrativa ma anche penale, con multe che variano da 1.000 a 10.000 euro. In alcuni casi è previsto anche il sequestro del veicolo utilizzato nella commissione dell’illecito. Ringraziamo la Polizia Locale e gli organi preposti per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che, con le loro segnalazioni, contribuiscono a contrastare questi episodi, segno di degrado e inciviltà.”

E il comandante della Polizia Locale, il Maggiore Vincenzo Lattuca, afferma: “Confermiamo il massimo impegno nel combattere i trasgressori della differenziata, e proseguiremo con determinazione nella lotta contro questo fenomeno, a tutela dei principi di legalità, giustizia e salute pubblica, applicando sanzioni severe e infliggendo pesanti multe a chi viola la legge e non tutela l’ambiente.”