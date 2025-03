Agrigento Rangers celebra 30 anni di attività con l’evento “Operazione Save The Time”

L’Associazione Agrigento Rangers, punto di riferimento per il softair a livello regionale, ha festeggiato il suo trentennale con un grande evento sportivo e sociale. Domenica 9 marzo 2025, nella splendida cornice del bosco di contrada Due Ganee, a Porto Empedocle, si è svolta una giornata dedicata alla competizione, alla condivisione e al divertimento, con la partecipazione dei migliori team siciliani.



L’evento, denominato Operazione Save The Time, ha visto squadre composte da otto incursori ciascuna cimentarsi in un’avvincente gara su sei obiettivi tattici. La sfida, della durata di circa quattro ore, ha messo alla prova le abilità strategiche e fisiche dei partecipanti, che hanno affrontato prove di resistenza e precisione in un contesto naturale suggestivo. Grazie a una giornata di sole, il clima è stato ideale per lo svolgimento della competizione, garantendo il massimo coinvolgimento e il divertimento di tutti i presenti. L’evento si è poi concluso con una grigliata conviviale, seguita dal tradizionale taglio della torta e dal brindisi celebrativo.



Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente regionale del CO.RE.SI., Marco Russo e il presidente dell’Agrigento Rangers, Germano Miccichè, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno dell’associazione nel promuovere il softair come disciplina sportiva e strumento di aggregazione sociale. Dopo il taglio della torta, la giornata si è conclusa con la premiazione dei team vincitori, ai quali sono state consegnate targhe celebrative, suggellando così un anniversario che ha saputo coniugare sport, amicizia e spirito di squadra. Un traguardo importante per gli Agrigento Rangers, che confermano il loro ruolo di protagonisti nel panorama del softair siciliano, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.