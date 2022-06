Agrigento. Sabato 18 giugno, il convegno del Lions Club Valle dei Templi e del Soroptimist sul tema “Affido tra pandemia e guerra”

Si terrà sabato 18 giugno alle ore 18,00 presso il Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento, un incontro-dibattito sul Tema di Studio Nazionale Lions “L’affido una scelta d’amore”. Ad organizzare il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – presieduto dalla Prof.ssa Maria Assunta Iacona, in collaborazione con il Soroptmist International – Club di Agrigento, presieduto dalla Dott.ssa Margherita Trupiano. Iniziativa che riceviamo e pubblichiamo come nota stampa integrale.

L’iniziativa, dal titolo “Accogliere ed Amare: l’Affido tra Pandemia e Guerra” mira a far conoscere meglio l’istituto dell’affido, spesso confuso con le adozioni ma che è di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. Si discuterà e dibatterà – in un particolare momento storico come quello attuale e nel confronto con chi da anni si occupa dell’argomento, per consentire una più ampia conoscenza dell’affido e far sì che più famiglie possano intraprendere un percorso per diventare “famiglie affidatarie” e scoprire la bellezza di donare il proprio supporto ai bambini in difficoltà familiari.

All’evento parteciperanno il Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Dott. Francesco Cirillo in video collegamento, i Presidenti del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Prof.ssa Maria Assunta Iacona e del Soroptimist International – Club di Agrigento Dott.ssa Margherita Trupiano.

Interverranno e relazioneranno, il Prof. Francesco Pira, Associato di Sociologia della Comunicazione e Delegato del Rettore alla Comunicazione – Università di Messina nonché Vice Presidente Lions Club Agrigento Valle dei Templi, l’Avv. Stefania Valente del Foro di Gela – Familiarista, Presidente A.M.I. Sez. Distrettuale di Caltanissetta e componente del Direttivo Nazionale dell’A.M.I. e del Comitato Scientifico e con un video intervento la professoressa Carmela Mento, Associato di Psicologia Clinica dell’Università di Messina.

Per ulteriori informazioni: Prof.ssa Maria Assunta Iacona – Presidente Lions Club Valle dei Templi mail susyiacona65@gmail.com