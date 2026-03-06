Agrigento, sabato 21 marzo microchip gratuiti per i cani. L’intervento di Miccichè e Accurso Tagano

Nell’ambito della campagna comunale contro il randagismo, ad Agrigento, in Piazza Cavour, sabato 21 marzo, dalle ore 08:30 alle 13, su iniziativa del Comune di Agrigento e dell’ASP Agrigento, saranno microchippati gratuitamente i cani di famiglia, anche i cani di oltre 60 giorni, e ciò senza incorrere in alcuna sanzione. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Agrigento.

Il servizio include anche la registrazione all’Anagrafe canina. Il libretto sanitario potrà essere ritirato dopo 5 giorni, presso l’ufficio dell’Assessore Riccardo Accurso Tagano al Comune di Agrigento. È previsto un contributo di solidarietà di 20 euro alla Regione Siciliana (obbligatorio), secondo la Legge Regionale n. 15/2022, art. 10, comma 1.