Agrigento. Sabato 4 luglio il centro studi musicali “Pippo Flora” organizza una manifestazione per riflettere sulla sua eredità musicale e sociale

Si terrà sabato 4 luglio a partire dalle ore 17 presso EducoLab di Agrigento, la manifestazione “Pippo Flora. Eredità musicale e sociale”. L’evento, voluto ed organizzato da Vittorio Orlando in qualità di Presidente del Centro studi musicali “Pippo Flora”, vuole riflettere sull’opera e sull’eredità culturale di Pippo Flora tra musica, impegno civile e attenzione per le nuove generazioni.

“Il Centro Studi Musicali “P. Flora” nasce dall’esigenza di restituire alla musica il suo valore più essenziale: quello di esperienza umana, educativa e condivisa”. A parlare è Vittorio Orlando, Presidente del centro studi. “ La nostra attività – continua Orlando- si rivolge in particolare ai giovani, attraverso percorsi formativi, laboratori ed eventi culturali pensati come occasioni di crescita personale e di incontro. L’incontro “Pippo Flora. Eredità musicale e umana” nasce in questa direzione. Non come semplice momento commemorativo- conclude il Presidente- ma come occasione per rileggere una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità agrigentina, soprattutto per la sua capacità di unire dimensione artistica e dimensione umana”.

Nel pomeriggio del 4 luglio, attesi significativi relatori: il Presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti; il direttore del Coro “Magnificat” di Agrigento Lilia Cavaleri; Salvatore Salvaggio che è stato il Don Abbondio nel cast de “I Promessi sposi”. Sarà presente anche Sabina Flora, figlia del compositore.

L’evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Agrigento, vede la fattiva collaborazione con la Cooperativa Sociale EducoLab in una visione condivisa nello sviluppare percorsi in cui musica, educazione e inclusione possano tradursi in pratiche concrete, crescita e valorizzazione delle potenzialità individuali.

Dello stesso avviso è Karol Nalbone, consigliere del Centro studi ” P.Flora” il quale sottolinea come “valorizzare le eccellenze artistiche e l’attenzione alle nuove generazioni, siano elementi fondamentali per lo sviluppo culturale del nostro paese”.

Dunque appuntamento sabato 4 luglio alle ore 17 presso i locali EducoLab in via Unità d’Italia 62, per ripensare all’eredità culturale, musicale e sociale del grande Pippo Flora.