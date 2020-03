Agrigento. Sanificate le aule del Polo Didattico Montalcini. La Direttrice Nancy Arena: “Abbiamo già attivato la didattica a distanza”

Il Polo didattico Montalcini di Agrigento ha già provveduto alla sanificazione delle sue aule. Infatti nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 marzo, la ditta chiamata per procedere al delicato compito ha compiuto la sanificazione dell’intere struttura. Attenendosi al Decreto Ministeriale sull’emergenza Coronavirus- che ha sospeso le attività scolastiche nelle zone “non rosse” fino al 15 marzo- la Direttrice prof.ssa Nancy Arena è stata tra le prime in provincia di Agrigento ad attivarsi.

Insieme alla Coordinatrice delle attività didattica prof.ssa Valentina Piscopo, hanno anche avviato la didattica a distanza per i numerosi studenti del Polo Didattico Montalcini. “Fin quando rimarrà l’emergenza, procederemo con le metodologie della didattica a distanza, come ha spiegato la Ministra dell’Istruzione Azzolina”. Ecco quanto affermato dalla Direttrice Arena. “Infatti- continua la stessa- insieme alla mia Coordinatrice delle Attività didattiche prof.ssa Piscopo, abbiamo coinvolto i docenti del Polo Didattico ad utilizzare gli strumenti social vicino ai giovani, cosa che già è nella nostra politica scolastica”. Dunque, via libera a gruppi whatsapp, call conference via Skype e la classica vecchia e cara email. “Da quando operiamo sul territorio in campo dell’istruzione e della formazione- conclude la Direttrice prof.ssa Nancy Arena- abbiamo sempre fornito ai nostri studenti un metodo di studio basato sull’apprendimento in classe. Si lavora in aula con l’ausilio continuo e costante dell’insegnante che li segue in questo processo. Pochi compiti a casa perchè già fanno tutto a scuola. Adesso, attivando la didattica a distanza, sono certa che i nostri ragazzi non avranno nessun problema. Adesso serve tranquillizzarli con la presenza dei loro docenti anche fuori dalle aule”.