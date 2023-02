Agrigento, “scassinati” sei distributori di bibite e snack

Colpo nella notte tra venerdì e sabato ai danni di sei distributori automatici di alimenti e bevande , in via Manzoni, Pirandello, Dante e Callicratide, in pieno centro di Agrigento. Ad agire, a quanto pare, due malvivente armati di mazza, che hanno scassinato le macchinette self-service, con l’obiettivo di portare via l’incasso: per i titolari, un danno di circa due/trecento euro, tra denaro asportato e distributori da riparare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Nei mesi scorsi sono stati presi d’assalto altri distributori di snack e bevande: quelli del centro per l’impiego di via Acrone. Su questo caso indaga la polizia.