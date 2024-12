Agrigento si prepara alle novene natalizie

Voluta fortemente dal sindaco Francesco Miccichè e coordinata dall’assessore Carmelo Cantone, si è svolta ieri presso il Comune di Agrigento la riunione organizzativa per garantire anche quest’anno alla città le tanto attese novene natalizie.

Saranno ben 11 gruppi musicali ad animare la città, portando per nove giorni – a partire da lunedì 16 dicembre – i canti natalizi della tradizione agrigentina in ogni angolo di Agrigento, inclusi i quartieri periferici. L’evento culminerà con un gran finale martedì 24 dicembre alle ore 18:00 nella centralissima Via Atenea, dove tutti gli artisti agrigentini si riuniranno per regalare alla città una grande e suggestiva novena, che promette di essere uno spettacolo indimenticabile.