Agrigento sotto controllo: “STREET CONTROL” regola il traffico per una città sicura

Nel corso del mese, Agrigento sarà protagonista di un’importante iniziativa volta a migliorare la sicurezza stradale e regolare il traffico cittadino. Denominata “STREET CONTROL,” l’operazione coinvolgerà diverse zone della città nei giorni 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 gennaio, dalle 08:00 alle 14:00. Il Centro Città sarà il fulcro di quest’operazione, con strade iconiche come Viale della Vittoria, via Papa Luciani, e piazza Moro oggetto di particolare attenzione. L’intervento coinvolgerà anche via San Francesco, via Empedocle, e molte altre arterie vitali del centro, inclusi incroci cruciali come quello in via Bac Bac e via Amendola.

Villaggio Mosè – San Leone

Le misure di STREET CONTROL si estenderanno anche a Villaggio Mosè e San Leone, con vie come via Bonfiglio e viale dei Giardini coinvolte nell’iniziativa. L’obiettivo è garantire una circolazione sicura e controllata in queste zone frequentate dai residenti e dai visitatori.

Monserrato – Villaseta

Via Caduti Di Marzabotto, via Zunica e le strade circostanti saranno soggette a controlli durante gli orari prestabiliti. Questa zona, sarà oggetto di attenzione per assicurare che la mobilità avvenga in modo sicuro ed efficiente.

Fontanelle, Montaperto e Giardina Gallotti

Anche le zone di Fontanelle, Montaperto e Giardina Gallotti beneficeranno delle misure di STREET CONTROL. Viale Sicilia, via Rosario, via Belvedere.