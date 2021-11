AGRIGENTO. SPACCIO TRA I LOCALI DELL MOVIDA . UN ARRESTO.

Nella decorsa notte del 22 novembre i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, tra i locali della movida sul litorale Agrigentino di San Leone, hanno arrestato una donna di 26 anni, convivente, disoccupata e residente a Canicattì. La donna è stata trovata in possesso di 7 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 gr. oltre alla somma in contanti di euro 300,00 costituita da banconote di piccolo taglio da 50 da 20 e da 10 euro. I Carabinieri da diverso tempo osservavano movimenti sospetti nei pressi dei locali del lungomare agrigentino, particolarmente frequentati durante il week end. Questa notte i Militari dell’arma hanno individuato una donna che si aggirava lungo la via delle dune con fare sospetto. La perquisizione personale, eseguita con l’intervento di personale femminile, ha consentito di rinvenire la droga ed il denaro contante, ritenuto il provento dell’attività di spaccio. La ragazza è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spacco di sostanza stupefacente e su indicazione della Procura della Repubblica di Agrigento è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Canicattì in attesa dell’udienza di convalida. La droga ed il denaro sono stati sequestrati in attesa degli accertamenti di rito.