Agrigento: Stop ai contenitori stradali per indumenti usati, si passa all’isola ecologica mobile

A partire da lunedì 16 settembre, ad Agrigento non sarà più possibile depositare indumenti usati nei contenitori stradali distribuiti in varie aree della città. I contenitori verranno rimossi in seguito a una decisione dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e mantenere il decoro urbano. I cittadini avranno comunque la possibilità di conferire indumenti, prodotti tessili, scarpe, cinture e borse presso l’isola ecologica mobile. Quest’ultima sarà operativa dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 11:00, o fino al raggiungimento della sua capacità massima.

Calendario settimanale dell’isola ecologica mobile:

Lunedì: Piazza Ugo La Malfa

Piazza Ugo La Malfa Martedì: Quartiere Fontanelle, Via Alessio di Giovanni, fronte civico 36

Quartiere Fontanelle, Via Alessio di Giovanni, fronte civico 36 Mercoledì: Piazza Don Pino Puglisi, Quartiere Monserrato

Piazza Don Pino Puglisi, Quartiere Monserrato Giovedì: Piazza Ugo La Malfa

Piazza Ugo La Malfa Venerdì: Piazza Pio X, Quartiere Villaggio Peruzzo

Piazza Pio X, Quartiere Villaggio Peruzzo Sabato: Villaggio Mosè, Piazza del Vespro

Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla Nettezza urbana Aurelio Trupia hanno commentato la decisione: “La rimozione dei contenitori stradali per indumenti usati ci permetterà di mantenere Agrigento più pulita e ordinata, combattendo l’incessante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. La possibilità di conferire presso l’isola ecologica rappresenta un tassello importante per garantire una gestione più efficace dei rifiuti nella nostra città. È importante che ognuno faccia la propria parte e che il conferimento avvenga nel modo corretto, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e tutelare il decoro urbano”. Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti contribuirà a migliorare la pulizia e l’ordine della città, invitando la cittadinanza a un comportamento più responsabile e rispettoso dell’ambiente.