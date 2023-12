Agrigento: Street Control: Monitoraggio del traffico nel centro e nei quartieri periferici a dicembre 2023

Il servizio di “Street Control” sarà attivo nel mese di dicembre 2023, mirando a monitorare e regolare il traffico in diverse zone della città. Le attività di controllo si concentreranno nei giorni 05, 07, 12, 14, 19, 21, e 28, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Centro Città: Le strade coinvolte nel centro città includono Viale della Vittoria, via Duse, via Papa Luciani e molte altre. L’attenzione sarà focalizzata su queste vie principali, piazze come Moro e Ravanusella, e le strade intersecanti.

Quartieri Periferici:

Villaggio Mosè – San Leone: Saranno interessate vie come Via Bonfiglio, viale Cannatello e altre, con l’obiettivo di regolare il traffico in queste zone periferiche.

Monserrato – Villaseta: Via Caduti Di Marzabotto, viale Monserrato e altre vie saranno sottoposte a controlli, contribuendo a migliorare la fluidità del traffico.

Fontanelle: Il servizio si estenderà anche a Viale Sicilia, via A. Di Giovanni e le strade circostanti nella zona di Fontanelle.

Montaperto: Via Rosario, via San Giuseppe e altre strade saranno coinvolte nell’operazione di controllo, concentrando gli sforzi nella gestione del traffico.

Giardina Gallotti: Vie come Via Belvedere, via Napoli e via Messina rientreranno nell’area di monitoraggio per garantire un flusso efficiente del traffico.