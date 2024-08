Agrigento: vietata la vendita di souvenir che richiamano la mafia

Il Comune di Agrigento ha emesso una nuova ordinanza che vieta la vendita di qualsiasi oggetto, souvenir o gadget che possa inneggiare o fare riferimento alla mafia o alla criminalità organizzata, anche solo in termini positivi. La decisione, presa in seguito alla proposta di Ordinanza del 20 agosto 2024, si applica a tutto il territorio comunale. L’ordinanza, fortemente voluta dalle autorità locali, mira a contrastare il fenomeno della banalizzazione della mafia e della criminalità organizzata, spesso ritratte in modo romantico o ironico attraverso la vendita di oggetti che ne richiamano l’immagine. Questi prodotti, che vanno da magliette con slogan a gadget raffiguranti simboli mafiosi, contribuiscono a diffondere una percezione distorta di una realtà criminale che ha causato sofferenze e lutti nella comunità siciliana e non solo.