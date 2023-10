Agrigento. Vile atto intimidatorio nei confronti del dott. Calogero Crapanzano. La solidarietà del dott. Angelo Vita, Presidente della Consulta del DSM

Un vile atto intimidatorio si è consumato nei confronti del Dott. Calogero Crapanzano, Psichiatra c/o Salute Mentale dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, che ha destato la solidarietà dei tanti operatori del settore. A manifestarne la propria vicinanza ,il presidente della Consulta del DSM dell’ASP di Agrigento, il dott. Angelo Vita.

“La Consulta del DSM dell’ASP di Agrigento- si legge nella nota- esprime la propria solidarietà al dott. Calogero Crapanzano, psichiatra c/o il reparto di Salute Mentale dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, oggetto di un vile atto intimidatorio da parte di chi agisce nell’ombra perché incapace di adire alle vie civili. In un periodo delicato per la Sanità e per la Salute Mentale dell’agrigentino, la Consulta invita tutti gli operatori del settore e le famiglie dei pazienti con disagio mentale a non abbassare la guardia e respingere con forza ogni tentativo di isolare e colpire chi svolge il proprio dovere con onestà e professionalità”.

Ricordiamo che la Procura di Agrigento, una volta ascoltata la testimonianza del dott. Crapanzano, ha già avviato le indagini al fine di risalire a mandanti e moventi che si celano dietro le subdole scritte minatorie.