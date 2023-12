AICA: Consegnati oggi gli “Interventi strutturali per la riduzione delle perdite idriche”

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Grotte, la consegna degli “Interventi strutturali per la riduzione delle perdite idriche” nei comuni di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto alla Rti Essequattro Costruzioni srl – Edile V.N.A. Società cooperativa. Presenti alla cerimonia il presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica e sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza; il direttore generale di Aica, Claudio Guarneri; il direttore tecnico di Aica, Francesco Fiorino; il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia; il presidente del Consiglio comunale di Grotte, Angelo Carlisi, e il consigliere comunale di Racalmuto, Sergio Pagliaro. I lavori, finanziati dal React-Eu, prevedono il rifacimento delle reti idriche e, nelle zone oggetto di intervento, la distribuzione sarà in H24.

“È una giornata particolarmente importante per le comunità di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto – afferma Alfonso Provvidenza – perché abbiamo la consegna dei lavori di uno dei lotti finanziati nell’ambito del React-Eu che ha portato circa 150 milioni di euro alla nostra provincia. L’obiettivo è di creare nel medio periodo una rete nuova ed eliminare tutte le perdite che, purtroppo, stanno caratterizzando negativamente l’erogazione idrica. Infine, voglio sottolineare l’importanza di questo progetto non solo come presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica ma come sindaco di Grotte: l’avere ottenuto un finanziamento di quasi tre milioni di euro per il rifacimento della rete idrica nel Comune di amministro, rappresenta un orgoglio particolare. Tra l’altro, saranno oggetto di intervento le reti della parte più antica del paese, il centro storico, e questo è per me un motivo di particolare soddisfazione”.

“Con questo intervento, finanziato con il React-Eu, si rimodernerà la rete idrica di Racalmuto – dichiara Vincenzo Maniglia – Un investimento importante che ci dà la possibilità di risolvere il problema della carenza di acqua spesso dovuta non solo all’approvvigionamento, ma alle perdite idriche. La nostra è una rete molto vecchia che ha necessità di essere efficientata. Crediamo che questo nuovo intervento, si risolveranno parecchi problemi e questo ci consentirà di dare, nel 2024, un servizio più efficiente nel quale il cittadino paga le bollette per un servizio che gli viene reso”.

Un intervento che consentirà non solo “l’ammodernamento delle reti ma anche la digitalizzazione degli impianti e l’installazione di contatori elettronici – aggiunge Sergio Pagliaro – Nella zona antica di Racalmuto il 45 per cento di acqua si perde sottotraccia e da oltre 40 anni non si eseguono importanti interventi di manutenzione delle reti. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione di Enzo Greco Lucchina, direttore generale di Ati Ag9”. A Grotte, invece, “gli ultimi lavori di rifacimento delle reti idriche risalgono agli anni 2000 – sottolinea Angelo Carlisi – e grazie a questo intervento, i vantaggi saranno esponenziali. Oggi, tra l’altro, stiamo utilizzando le risorse del Pnrr – linea React-Eu, che apporteranno benefici sul nostro territorio in termini di servizi. Quando si parla di qualità della vita, ci si rifà ai parametri dettati dai servizi pubblici locali. Ebbene, oggi a Grotte, diamo input a un parametro di vita importante: la fruizione delle risorse idriche”.