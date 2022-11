Aica firma l’atto notarile e acquista il ramo d’azienda di Girgenti Acque

“Un percorso che, finalmente, consente ad Aica la gestione in autonomia del servizio idrico integrato nell’Agrigentino”

Dalle parole ai fatti: i vertici di Aica stamattina dal notaio per formalizzare l’acquisto dei rami d’azienda di Girgenti Acque e Hydortecne, segnando così l’avvio in piena autonomia della gestione del servizio idrico integrato. Un importante passo avanti per l’Azienda consortile che conclude l’iter avviato tempo addietro facendo propri il personale e i beni mobili.

“La sottoscrizione di questo contratto – dichiara Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica – garantisce un momento particolarmente importante per l’Azienda consortile con la cessione del ramo d’azienda a titolo definitivo, dopo i vari incontri che hanno consentito di raggiungere un punto di equilibrio tra Aica e la curatela fallimentare della Girgenti Acque. Un atto di particolare importanza che ci consente di affrancarci dalla gestione precedente”.

“Siamo giunti alle battute finali di una vicenda che ci ha visti impegnati in una lunghissima trattativa con la curatela fallimentare per la cessione del ramo d’azienda di Girgenti Acque – afferma Domenico Gueli, presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica – Adesso Aica può camminare sulle proprie gambe e sostenere in modo autonomo un percorso che ci vedrà impegnati in una azione di rafforzamento e stabilizzazione che interessa la gestione del servizio idrico integrato e, per questo, ringrazio il CdA di Aica, con il presidente Gerardino Castaldi, preziosissimo con le azioni specifiche in ambito tecnico, che ci ha aiutati a definire il percorso. Adesso si apre una nuova stagione che, unitamente ad altri attori che partecipano alla gestione del servizio idrico, quali i sindaci e le associazioni che ci hanno sostenuto nella conduzione della campagna per la ripubblicizzazione, ci affranca da un servizio e da una insostenibile gestione privata. Oggi si concretizza questo importante processo e noi guardiamo avanti con fiduciosa prospettiva: i nostri uffici stanno già operando con azioni di attiva programmazione e pianificazione che, nei prossimi mesi, si tramuteranno in una serie di concreti interventi e realizzazioni per l’efficientamento della gestione del servizio idrico integrato in tutto l’ambito”.