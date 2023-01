Aica interviene sul collettore fognario a Raffadali. L’intervento interessa oltre 20 utenze, tra private e pubbliche

Un importante intervento è in corso in via Nazionale a Raffadali. I tecnici di Aica stanno lavorando per il rifacimento del collettore fognario a servizio delle utenze di via Nazionale fino all’incrocio con via Rosario predisponendo l’allaccio al collettore fognario principale di oltre 20 utenze, tra pubblici esercizi e utenze private. I lavori, cominciati nei giorni scorsi, sono tuttora in corso e la loro conclusione è prevista nei naturali tempi tecnici di esecuzione. Un importante passo avanti verso il miglioramento dei servizi resi all’utenza.