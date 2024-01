Aica si stringe attorno alla famiglia Licata per la prematura scomparsa di Tony, stimato professionista che ha fatto sua la battaglia per l’acqua pubblica e tanto si è speso per il servizio idrico nella città di Licata.“Ricorderemo – afferma Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica – l’onestà intellettuale e la determinazione dell’amico Tony nella “battaglia” per l’acqua pubblica. Siamo vicini alla famiglia di Tony”.