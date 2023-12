Aiuto Natalizio: Contributi da 500 euro alle famiglie con minori diversamente abili

Il Libero Consorzio Comunale (ex provincia) di Agrigento si impegna a rendere le festività natalizie più luminose per le famiglie in difficoltà economica e sociale. L’assessora ai Servizi Sociali di Licata, Maria Platamone, ha annunciato l’erogazione di un contributo straordinario di €500,00 per nucleo familiare, con un totale di €50.000,00 disponibili per 100 famiglie. Le famiglie residenti nei comuni del territorio provinciale possono presentare istanza, soddisfacendo i requisiti di residenza, un ISEE ordinario non superiore a €15.000,00 e la presenza di almeno un figlio minore con disabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge 104 art. 3 comma 3. Le domande, disponibili sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (https://www.provincia.agrigento.it), devono essere presentate entro lunedì 18 Dicembre 2023 alle ore 14 presso l’ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento piazza Aldo Moro, 1 o presso le sedi URP dislocate sul territorio provinciale oppure all’indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.agrigento.it

È necessario allegare l’ISEE in corso di validità, l’attestazione della disabilità del figlio minore e una copia del documento di identità. Ogni famiglia può presentare una sola istanza, indicando il numero di conto corrente per l’accredito del contributo economico. Per coloro senza un conto corrente, è possibile indicare i dettagli di una carta prepagata. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare gli uffici del Libero Consorzio Comunale ai numeri telefonici 0922-593286 e 0922-593222.