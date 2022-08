Akragas: alla Baia del Kaos presentata la squadra ai tifosi e alla stampa

Ieri sera, nella suggestiva “Baia del Kaos”, lido balneare di Porto Empedocle, è stata presentata ai tifosi e alla stampa l’Akragas che si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica 2022/2023 nel campionato di Eccellenza. L’esordio ufficiale è in programma domenica 28 agosto , nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza contro la Pro Favara, allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 17 . All’evento, presentato dal giornalista Davide Sardo, responsabile della comunicazione e addetto stampa dell’Akragas, erano presenti i massimi dirigenti del club, alcuni componenti del consiglio di amministrazione della Società, i collaboratori, lo staff tecnico e tutti i calciatori della prima squadra. Presenti una cinquantina di tifosi, giovani e meno giovani, che hanno avuto l’occasione di conoscere in prima persona i giocatori della prima squadra. Per l’amministrazione comunale di Agrigento, era presente l’assessore Roberta Lala, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Franco Micciché e dell’assessore allo Sport, Costantino Ciulla.

Nel corso della serata è stato illustrato l’organigramma societario e presentata ufficialmente la nuova maglia biancoazzurra, realizzata dall’azienda “Evol”.

Akragas – Organigramma 2022/2023

Dirigenti

⁃ Presidente: Giuseppe Deni

– Presidente onorario Benedetto Adragna

⁃ Vice Presidente: Carmelo Callari

⁃ Direttore Generale: Giancarlo Rosato

Collaboratori

⁃ Segretario: Gaetano Di Caro

⁃ Team Manager: Maurizio Capraro

⁃ Responsabile delle relazioni esterne: Enzo Nocera

⁃ Responsabile Comunicazione e Addetto stampa: Davide Sardo

⁃ Magazziniere: Salvatore Prinzivalli

– Observer analytics: Matteo Colucci e Alessandro De Caro

– Responsabile Store: Paolo Vella Tipografia Maira

Staff tecnico e sanitario

⁃ Direttore sportivo: Ernesto Russello;

⁃ Allenatore: Nicolò Terranova;

⁃ Vice Allenatore e preparatore dei portieri: Pietro Catalano;

⁃ Preparatore atletico: Giacomo Mineo;

⁃ Collaboratore tecnico e match analyst: Giovanni Costantino;

⁃ Collaboratore di campo: Francesco Nobile;

⁃ Medico sociale: Salvatore Bottone;

⁃ Massaggiatore e referente per l’area sanitaria: Stefano Frassetto

Settore Giovanile

⁃ Responsabile settore giovanile ed allenatore Dino De Rosa;

⁃ Tecnici: Emiliano Bellavia, Salvatore Ingrao e Gino Casella

⁃ Osservatore giovani calciatori: Matteo Colucci;

Fotografi ufficiali

– Giuseppe Zuppardo e Salvatore Nobile