Akragas, allenamento pomeridiano allo stadio Esseneto. Domani rifinitura in vista della sfida sul campo della Sancataldese

Volge al termine la settimana di lavoro per l’Akragas che domenica sarà impegnata sul campo della Sancataldese per la seconda giornata del nuovo campionato di Eccellenza, Girone A. Il big match inizierà alle ore 16:30. Anche oggi pomeriggio, venerdì 16 aprile, i biancoazzurri di mister Di Gaetano hanno svolto un intenso allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento per arrivare al top della condizione sia fisica che mentale alla sfida contro la Sancataldese. Domani, sabato 17 aprile, l’Akragas svolgerà la rifinitura con il ripasso degli schemi e delle varie situazioni di gioco. Unico indisponibile il giovane terzino Baio, squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso subito nel match interno contro il Dolce Onorio Folgore.