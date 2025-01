Akragas beffato all’ultimo minuto: il CastrumFavara trionfa con un rigore nei minuti di recupero

In una partita valida per la Serie D Girone I, il CastrumFavara ha conquistato una vittoria emozionante contro l’Akragas, imponendosi con un punteggio di 1-0 grazie a un rigore assegnato nei minuti di recupero. Il momento decisivo è arrivato al 91esimo minuto, quando l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore a favore del CastrumFavara, suscitando le proteste accese dei giocatori e dei tifosi locali. A calciare è stato Baglione, che ha optato per un cucchiaio. Anche se il tiro non era particolarmente preciso, il portiere dell’Akragas non è riuscito a pararlo, regalando così il gol decisivo agli ospiti. La partita si è svolta in modo equilibrato, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro occasioni per sbloccare il punteggio. Il CastrumFavara ha cercato più volte la via del gol, ma la difesa dell’Akragas si è dimostrata solida e ben organizzata. Gli ospiti hanno saputo mantenere la calma e sfruttare l’occasione nel momento cruciale del match. Con questa vittoria, il CastrumFavara sale a 27 punti in classifica, consolidando la sua posizione e guardando con ottimismo alle prossime sfide. L’Akragas, invece, resta fermo a soli 2 punti, una situazione che richiede un rapido cambio di marcia per evitare il rischio di retrocessione. Le polemiche sul rigore assegnato e sulla scelta stilistica di Baglione per la battuta alimenteranno sicuramente i dibattiti nei prossimi giorni, ma per il CastrumFavara la serata si è conclusa con un risultato prezioso. Ora, entrambe le squadre sono attese da impegni importanti che potrebbero definire il prosieguo della loro stagione.