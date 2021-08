Akragas, ingaggiato il terzino friulano Gianpaolo Tuniz

Nuovo importante colpo di mercato dell’Akragas per il campionato di Eccellenza, girone A, stagione 2021-2022. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha concluso l’ingaggio del forte ed esperto difensore Gianpaolo Tuniz, originario di Udine, classe 1995, ex Chions in Serie D. Il calciatore oggi ha firmato la lista con la Società della Presidente Sonia Giordano e del Direttore generale Giuseppe Deni, ed è già a disposizione di mister Giuseppe Anastasi. Tuniz è un ex campione d’Italia, ha vinto con il Donatello giovanissimi il titolo italiano nella stagione 09/10 alla guida di mister Giatti. È un mancino di gamba con grandi accelerazioni e ottima tecnica. Può giocare sia nel ruolo di terzino sinistro che sulla fascia destra. Ha mosso i primi passi a Palmanova per poi passare nella cantera del Donatello. Da Udine passa alla Primavera del Treviso e poi al Sandonajesolo, al Marano vicentino, alla Viterbese, al Savoia, tutte esperienze in quarta serie, per poi tornare in regione nella prima parte del campionato 2015/16 con l’ISM Gradisca.

A dicembre lascia l’Isonzo per volare ai sardi del Castadias. Nel 2016/2017 milita nel Fontanafredda e l’anno successivo con la maglia granata del Cordenons. Nelle ultime stagioni ha vestito la casacca del Torviscosa in Eccellenza e del Chions in quarta serie.