Akragas, pari e reazione: a Santa Croce un punto che pesa – la sala stampa

Nel post-partita hanno commentato la sfida mister Seby Catania, l’allenatore del Santa Croce Soccer Fabio Campanaro, capitan Alfonso Cipolla e il direttore generale Giancarlo Rosato.

L’Akragas torna dalla trasferta di Ragusa contro il Santa Croce Soccer con un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Meglio la formazione di casa nel primo tempo, con buon ritmo e qualità offensiva; nella ripresa arriva la reazione dei biancazzurri, più determinati e propositivi.

Le parole di mister Seby Catania «È un punto importante. Voglio fare i complimenti al Santa Croce perché ha fatto un grandissimo primo tempo, meritando il vantaggio. Di questa gara mi prendo la grande reazione del secondo tempo: abbiamo pareggiato e potevamo pure vincerla perché abbiamo avuto tante occasioni. È un campo difficile, proseguiamo il nostro cammino senza problematiche. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, venivamo da una battaglia anche mercoledì».



E ancora:

«Loro sono partiti forti, con le giuste geometrie e occasioni importanti. Si gioca contro un avversario, non da soli. Ma poi la mia squadra ha avuto una grande reazione e alla fine potevamo vincere».

Fabio Campanaro (allenatore Santa Croce) : “L’Akragas? Alla lunga vincerà il campionato”

Parole di grande stima arrivano dall’allenatore del Santa Croce, Fabio Campanaro:

«Oggi i ragazzi hanno fatto una partita incredibile, sono da elogiare. Contro undici pari siamo stati anche superiori, grazie alla gioventù e alla spensieratezza. L’Akragas? La struttura della squadra è indiscutibile: penso che alla lunga saranno loro a vincere il campionato».

Il tecnico sottolinea la sua filosofia green:

«Abbiamo 5 under in campo, 2007 e 2008, e altri sono entrati nella ripresa. È un progetto sui giovani che sta dando risultati. Non possiamo lamentarci».

Alfonso Cipolla (capitano Akragas) : “Primo tempo regalato, ma grande reazione”

Onesto e diretto il commento del capitano Alfonso Cipolla:

«Nel primo tempo abbiamo regalato troppo, e loro hanno meritato il vantaggio, forse anche qualcosina in più. Ma nel secondo si è vista un’altra Akragas: abbiamo giocato da Akragas, potevamo portare il bottino pieno. Ci prendiamo la reazione e questo punto, e continuiamo la nostra corsa».

Sul rigore fallito:

«Niente ansia, ci abbiamo provato. Loro sono stati più bravi, ma abbiamo attaccato fino alla fine».

Giancarlo Rosato (direttore generale Akragas): “Risultato giusto. Qui non farà punti nessuno”

A chiudere l’analisi, il direttore generale Giancarlo Rosato, lucido come sempre:

«La settimana scorsa ha rallentato il Priolo, questa settimana è toccato a noi. È un risultato che ci sta. Non penso che tante squadre verranno qui a fare punti».

Complimenti anche agli avversari:

«Il Santa Croce ha giocato una partita brillante, per intensità e circolazione di palla. Per lunghi tratti siamo andati in difficoltà, poi nella ripresa siamo stati più arrembanti. Il pareggio è giusto, al netto del rigore non sfruttato».

E sul momento generale:

«Dodici vittorie consecutive, otto in campionato: il pari ci sta. Sapevamo che era un crocevia tosto. Non si possono vincere tutte. Oggi il Santa Croce ha meritato il risultato e lo ritengo giusto».