Akragas, pari e reazione: a Santa Croce un punto che pesa – la sala stampa

E ancora:
«Loro sono partiti forti, con le giuste geometrie e occasioni importanti. Si gioca contro un avversario, non da soli. Ma poi la mia squadra ha avuto una grande reazione e alla fine potevamo vincere».
Fabio Campanaro (allenatore Santa Croce): “L’Akragas? Alla lunga vincerà il campionato”
Parole di grande stima arrivano dall’allenatore del Santa Croce, Fabio Campanaro:
«Oggi i ragazzi hanno fatto una partita incredibile, sono da elogiare. Contro undici pari siamo stati anche superiori, grazie alla gioventù e alla spensieratezza. L’Akragas? La struttura della squadra è indiscutibile: penso che alla lunga saranno loro a vincere il campionato».
Il tecnico sottolinea la sua filosofia green:
«Abbiamo 5 under in campo, 2007 e 2008, e altri sono entrati nella ripresa. È un progetto sui giovani che sta dando risultati. Non possiamo lamentarci».
Alfonso Cipolla (capitano Akragas): “Primo tempo regalato, ma grande reazione”
Onesto e diretto il commento del capitano Alfonso Cipolla:
«Nel primo tempo abbiamo regalato troppo, e loro hanno meritato il vantaggio, forse anche qualcosina in più. Ma nel secondo si è vista un’altra Akragas: abbiamo giocato da Akragas, potevamo portare il bottino pieno. Ci prendiamo la reazione e questo punto, e continuiamo la nostra corsa».
Sul rigore fallito:
«Niente ansia, ci abbiamo provato. Loro sono stati più bravi, ma abbiamo attaccato fino alla fine».
Giancarlo Rosato (direttore generale Akragas): “Risultato giusto. Qui non farà punti nessuno”
A chiudere l’analisi, il direttore generale Giancarlo Rosato, lucido come sempre:
«La settimana scorsa ha rallentato il Priolo, questa settimana è toccato a noi. È un risultato che ci sta. Non penso che tante squadre verranno qui a fare punti».
Complimenti anche agli avversari:
«Il Santa Croce ha giocato una partita brillante, per intensità e circolazione di palla. Per lunghi tratti siamo andati in difficoltà, poi nella ripresa siamo stati più arrembanti. Il pareggio è giusto, al netto del rigore non sfruttato».
E sul momento generale:
«Dodici vittorie consecutive, otto in campionato: il pari ci sta. Sapevamo che era un crocevia tosto. Non si possono vincere tutte. Oggi il Santa Croce ha meritato il risultato e lo ritengo giusto».