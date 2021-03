Akragas, ripresa degli allenamenti allo stadio Esseneto di Agrigento

L‘Akragas ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti di gruppo in vista del ritorno in campo per disputare le restanti gare del campionato di Eccellenza girone A, con il nuovo format previsto dalla Figc. La squadra biancoazzurra, agli ordini di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff, ha svolto un’intensa seduta allo stadio Esseneto di Agrigento, rispettando in pieno tutti gli adempimenti anti-Covid contenuti nel protocollo ministeriale e sanitario, previsti per la ripresa dell’attività agonistica. L’obiettivo è arrivare in buone condizioni fisiche alla sfida casalinga del prossimo 11 aprile, alle ore 16, contro il Castellammare, valida per la settima giornata del campionato di Eccellenza. Gli allenamenti proseguiranno per l’intera settimana anche con doppie sedute di lavoro.