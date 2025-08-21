Akragas-Sciacca, buon test all’Esseneto: finisce 2-2

L’Akragas SLP ha svolto nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto un allenamento congiunto di grande intensità allo Stadio Esseneto contro l’Unitas Sciacca Calcio. Un test probante, contro una squadra di categoria superiore, accolto da un pubblico caloroso e partecipato, che i ragazzi di mister Seby Catania hanno onorato al meglio nonostante i pesanti carichi di lavoro accumulati in queste prime tre settimane di preparazione.



Grande soddisfazione da parte del presidente Salvatore La Porta, che ha commentato: «La nostra missione è quella di creare entusiasmo e riportare la gente allo stadio per vivere giornate di festa. Sono felice di vedere già così tanto interesse: significa che siamo sulla strada giusta».

Sulla stessa linea mister Catania, che al termine della gara ha sottolineato: «Sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi. L’entusiasmo che ci circonda deve farci capire la dimensione in cui ci troviamo». L’allenamento congiunto si è chiuso con il risultato di 2-2, ulteriore segnale di crescita per un gruppo che continua a mettere minuti preziosi e fiducia nelle gambe in vista della nuova stagione.

