Akragas SLP: amichevoli estive per mettere minuti nelle gambe e benzina nel motore

L’Akragas SLP ha definito il programma delle amichevoli estive, tappe fondamentali per costruire la condizione fisica in vista dell’inizio della stagione. Gli allenamenti congiunti serviranno a mettere minuti nelle gambe, testare schemi e inserire gradualmente tutti gli effettivi nei meccanismi di gioco voluti da mister Seby Catania.

Si parte domenica 10 agosto alle ore 17:00allo stadio Esseneto con un allenamento congiunto contro il Football Club Vittoria ASD. Un primo test utile per iniziare a misurare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione e presentarsi al pubblico agrigentino.



Subito dopo, il 12 agosto, i biancazzurri affronteranno in trasferta la Sancataldese, allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo. Una gara su un campo storicamente impegnativo, che metterà alla prova la tenuta atletica della squadra e offrirà preziosi spunti sullo stato di forma generale. Dopo la pausa di Ferragosto, si riprende a faticare all’Esseneto. Il 20 agosto, sempre all’Esseneto, sarà la volta dello Sciacca, ex squadra del difensore Alfonso Cipolla, per un altro allenamento congiunto che rappresenta anche un incrocio personale ricco di motivazioni.



Ultimo appuntamento in programma, almeno per ora, è quello del 24 agosto: trasferta a Caltanissetta contro la forte Nissa, allo stadio “Marco Tomaselli”, per un confronto che consentirà di alzare ulteriormente il livello e accumulare ulteriore minutaggio.

Test utili, lavoro quotidiano e applicazione costante: l’Akragas mette benzina nel motore, in attesa che parlino i 90 minuti veri.