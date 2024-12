Al Castello Chiaramonte le premiazioni “Premi Fair Play & Premi Primavera 2024”

Domenica, 29 dicembre 2024, alle ore 16,00 presso la splendida cornice della sala conferenze del

Castello Chiaramontano di Favara, si svolgerà la Cerimonia di Consegna dei Premi Primavera e Premi

FAIR PLAY (alla carriera, al gesto e per la promozione sportiva) assegnati dal Panathlon Club di Agrigento

per l’anno 2024 e delle Benemerenze che la Commissione Nazionale del CONI ha conferito ai dirigenti, tecnici e agli atleti Campioni Italiani assoluti per l’ anno agonistico 2022 e residenti nella provincia di Agrigento.

Per le Benemerenze CONI a società sportive e dirigenti riceveranno la Stella di Bronzo:

– ASD. Il Discobolo Sciacca

– Andrea Patti – Vicepresidente OPES Italia

– Stefano Spampinato – Presidente A.s.d Libertas 2000

– Armando Tabone – Presidente della ASD Guidotto Licata.

Per le Benemerenze CONI ad atleti riceveranno la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico:

– Noemi Filippazzo – Campionessa Italiana Sollevamento Pesi Kg. 55

– Santo Tirnetta – Campione Italiano Video Subacqueo.

Il PREMIO Panathlon per il FAIR PLAY ALLA CARRIERA sarà assegnato a:

– Salvatore Vullo (F.I.G.C)

– Pietro Costanza (Associazione Italiana Arbitri di Calcio)

– Salvatore Francolino (Federazione Italiana Tiro a Volo)

Il PREMIO Panathlon per il FAIR PLAY PER IL GESTO sarà assegnato a:

– Melania Valenti – SSD Nuoto Academy Agrigento per l’attraversata a nuoto dello Stretto di Messina.

Il PREMIO Panathlon per LA PROMOZIONE SPORTIVA:

– Comune di Favara

– Volley Club Sciacca

– Athena Agrigento

– Polisportiva Guidotto Licata

– I Dioscuri Agrigento Rugby

– Club Nautico Punta Piccola Agrigento

– Academy Palma – Special Boys Palma Montechiaro.

Inoltre, riceveranno il PREMIO PANATHLON PRIMAVERA 26 atleti … dell’età compresa tra i 14 e i 21 anni che hanno ottenuti podi nazionali o che hanno partecipato con la nazionale italiana a campionati europei o mondiali e che sono tesserati per società sportive che ricadono nella provincia di Agrigento.