Al concorso “Il più bello d’Italia, svoltosi a Sanremo in concomitanza col festival della canzone, vince il favarese Andrea Micciché

È favarese il vincitore del concorso “Il più bello d’Italia” svoltosi a Sanremo in concomitanza con il 73° Festival della canzone italiana durante la quale sono state assegnate le fasce per il 2021 e il 2022, anni in cui la kermesse non si è potuta tenere per le limitazioni imposte dal covid. Ad aggiudicarsi la 39^ edizione (fascia per l’anno 2021) è stato Andrea Micciché non nuovo a tali risultati visto che tre anni fa, nell’identico concorso, è arrivato secondo. La fascia 2022 è andata, invece, a Emanuele Caselli, studente di ingegneria informatica di Ascoli Piceno,

“Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita della 39^ edizione de “Il Più Bello D’Italia” e di “Ragazza Protagonista”- dichiarano entusiasti Carlo Mighetti, patron del concorso e Donatella Gandolfo, responsabile nazionale -. Altissimo il livello dei concorrenti e molto corretta ed opportuna anche la classifica stilata dalla giuria presieduta dal noto hair stylis dei vip Lorenzo Bernardini”.

Andrea Micciché risiede a Favara, dove ha conseguito il diploma di maturità scientifica, ma per ragioni di lavoro vive a Milano dove insegna nelle scuole elementari. Nei ritagli di tempo libero frequenta l’Università per acquisire la laurea in scienze motorie.

“È una grande soddisfazione – dice – anche perché ti permette di conoscere un mondo completamente nuovo che ti può aprire strade che nemmeno immaginavi. Non a caso sono stato scelto per sfilare per una casa di moda”. Lui è molto riconoscente agli organizzatori del concorso che tre anni fa, quando si è classificato secondo, gli hanno permesso di frequentare gratuitamente l’Accademia di Arte e Recita di Torino ottenendo, al termine del percorso, un diploma che potrebbe spalancargli le porte del cinema, della televisione o della radio.

Nonostante viva a Milano, ha uno stretto legame con Favara dove risiedono i parenti e dove fanno il tifo per lui le ex compagne di scuola. “Il successo non mi darà alla testa – aggiunge con fermezza – perché ho ricevuto un’educazione inappuntabile dai miei genitori che mi hanno inculcato sani valori. Saranno loro la mia stella polare”. E, in effetti, i genitori lo hanno seguito nell’avventura di Sanremo dove si è celebrata la manifestazione nel corso della quale giornalisti e varie celebrità lo hanno riconosciuto il più bello d’Italia consegnandogli corona e fascia.