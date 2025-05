Al Liceo Martin Luther King di Favara un seminario di studio su fragilità evolutive e formazione: in arrivo esperti da tutta Italia

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna “Calogero Marrone” del Liceo M.L. King di Favara, si terrà il seminario di studio intitolato “Fragilità evolutive in una società di radicali cambiamenti: una proposta metodologica e formativa”. L’iniziativa è promossa dalla Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici di Lamezia Terme con il patrocinio di numerosi enti e associazioni nazionali impegnati nel settore educativo, sociale e pedagogico. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della dirigente scolastica Prof.ssa Mirella Vella, e vedrà la partecipazione di esperti di alto profilo provenienti dal mondo accademico e professionale: Prof.ssa Maria Dari presidente dell’Istituto di Ricerche e Studi sulla scuola, l’educazione e la formazione; Dott. Losardo Giuseppe, pedagogista ed esperto in dipendenze;

Prof.ssa Franca Penta e Prof.ssa Raffaella Lembo, docenti di Scienze Motorie e operatrici di Bioginnastica;

Dott.ssa Rita Di Gregorio, counselor e life coach. Nel corso della mattinata sarà presentata ufficialmente anche la sede della Scuola Superiore Universitaria di Mediazione Linguistica nel territorio della provincia di Agrigento, con un focus sull’importanza e il ruolo del percorso formativo per il rilancio culturale e professionale del territorio.

Tra gli interventi previsti: Prof. Angelo Vita, pedagogista clinico; Dott.ssa Maria Antonietta Testone, Dirigente Pari Opportunità del Libero Consorzio di Agrigento; Prof. Salvatore Pirrera, dirigente scolastico in quiescenza; Dott. Marcello Richichi, presidente Global Service for Enterprises; Avv. Salvatore Graci, esperto in diritto scolastico; Prof. Giuseppe Mancuso, presidente FEDERATA; Prof. Michele Monaco, presidente della Scuola Superiore Universitaria di Mediazione Linguistica. I lavori saranno coordinati dal Prof. Giuseppe Arnone, dottorando di ricerca in diritto dello sport presso l’Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia. La partecipazione al seminario consente l’acquisizione di crediti formativi validi per l’iscrizione alla Scuola di Mediazione Linguistica. Un’importante occasione di confronto e riflessione sul futuro della formazione e sulle sfide educative in un contesto sociale in continua trasformazione.