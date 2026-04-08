Al Palacongressi il recital pianistico di Giovanni Gallo

Appuntamento con la grande musica venerdì 10 aprile alle ore 19:30 al Palacongressi, nella Sala Zeus, dove si terrà il recital pianistico del maestro Giovanni Gallo. Un evento che si inserisce nel panorama culturale cittadino e che promette di offrire al pubblico una serata intensa, tra emozione e qualità musicale. Il programma prevede l’esecuzione di brani di alcuni tra i più grandi compositori della storia: Chopin, Lizzi, Rachmaninoff, Mozart e Scarlatti. Un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi, mettendo in luce le capacità interpretative di un giovane pianista già affermato. Giovanni Gallo ha iniziato lo studio della musica all’età di cinque anni, avvicinandosi poi al pianoforte a undici. Il suo percorso formativo si è sviluppato presso il Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del maestro Giuseppe La Marca, dove ha conseguito il Diploma Accademico di I Livello con il massimo dei voti, 110 e lode. Successivamente ha ottenuto il Diploma Accademico di II Livello presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, con 110, lode e menzione d’onore.



Dal 2025 è pianista accompagnatore di ruolo presso il Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera, risultato ottenuto dopo aver superato il relativo concorso. Parallelamente continua il suo percorso di studi frequentando il Triennio Accademico di Composizione al Conservatorio di Palermo, sotto la guida del maestro Giovanni D’Aquila. Nel corso degli anni ha tenuto concerti in diverse città italiane, sia come solista che in formazioni da camera, collaborando con importanti realtà musicali e culturali come gli Amici della Musica di Termini Imerese e Gela, la Sicily Symphony Orchestra, il Circolo Empedocleo, Piano City Palermo e l’associazione “Trapani Classica”. Particolare attenzione è rivolta anche alla valorizzazione degli autori locali: Gallo ha infatti eseguito musiche del pianista palermitano Vincenzo Mannino e del compositore agrigentino Michele Lizzi, contribuendo alla diffusione del loro repertorio. Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il “Domenico Scarlatti” di Trapani, il concorso “Città di Bucchianico”, quello di Piove di Sacco e il “Città di Belluno”, oltre a diverse competizioni in Sicilia. La sua formazione si è arricchita grazie alla partecipazione a masterclass con pianisti di fama internazionale come Benedetto Lupo, Michele Campanella, Roberto Prosseda, Andrea Lucchesini, Enrico Pace, Pietro De Maria, Dmitry Masleev e Michele Marvulli. Il recital del 10 aprile rappresenta quindi un’occasione importante per il pubblico agrigentino per ascoltare dal vivo un interprete di talento, capace di unire rigore tecnico e sensibilità artistica in un programma di grande valore.