Al Planetario di Agrigento arrivano i dinosauri; torna la mostra Akrasauro

Sabato 9 Aprile alle ore 18:00

, presso il Planetario di Agrigento, sito in contrada Borsellino lungo la Ss 118, sarà inaugurata la mostra “Akrasauro”. Un’ idea del Dott. Luca Castronovo, appassionato di dinosauri, che espone al pubblico alcuni pezzi della sua collezione privata, tra cui varie riproduzioni in scala reale di resti fossili dei famosi rettili preistorici, ma anche alcuni esemplari originali. Saranno presenti ad esempio lo scheletro intero di un Pterosauro alato, il cranio di uno Spinosauro, un Velociraptor, la ricostruzione di un Mosasauro, mentre tra i vari fossili originali sarà esposto un dente di Tirannosauro Rex. La mostra, che alcuni anni fa era stata esposta all’interno della fiera Expò di Agrigento,sarà presente in modo permanente all’interno del Planetario di Agrigento, il quale offre al pubblico, visite guidate alla scoperta del nostro sistema solare. Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numeroo visitare il sito web www.planetarioagrigento.it