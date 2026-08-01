Al Teatro Panoramica dei Templi uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate siciliana, il 35° Premio Mimosa d’Oro, dedicato alle donne che cambiano il mondo.

La cerimonia di consegna sarà arricchita da momenti artistico-musicali. Sul palco del Teatro Panoramica dei Templi saliranno la cantante agrigentina Loredana Errore; la violinista Marina Tesè; le allieve dello Studio Danza di Manuela Santini. Gran finale affidato a Max Giusti, tra i più amati protagonisti della televisione italiana. L’appuntamento è per domenica 2 agosto 2026, alle ore 20:30, nello straordinario scenario del Teatro Panoramica dei Templi per la XXXV edizione del Premio Mimosa d’Oro, promosso dal Centro Artistico Culturale Editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

Il Premio Mimosa d’Oro conferma ancora una volta la propria missione: rendere omaggio a donne che, attraverso il loro lavoro, il loro talento e il loro impegno quotidiano, rappresentano autentici modelli di responsabilità, competenza e speranza. Un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa, nel segno dell’impegno civile, della cultura, della solidarietà e della valorizzazione delle eccellenze femminili. Il Premio Mimosa d’Oro 2026 sarà conferito a Paola Briguori, magistrato, prima donna nella storia dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti a ricoprire la carica di Presidente dal 2022 al 2025 e oggi componente della Giunta dell’Associazione, e a Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia, da oltre venticinque anni impegnata nel mondo della cooperazione internazionale e del Terzo Settore, punto di riferimento nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel corso della serata saranno assegnati anche i Riconoscimenti Speciali Mimosa d’Oro 2026 a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e sociali. Saranno premiate: Silvana Piacentino, Direttrice della Riserva Naturale Orientata WWF delle Saline di Trapani e Paceco, per il costante impegno nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione di un modello virtuoso capace di coniugare conservazione del patrimonio naturale, tradizione produttiva e sviluppo sostenibile; Lavinia Rizzo, pianista e docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, per il qualificato percorso accademico, artistico e umano dedicato alla promozione di una scuola sempre più inclusiva; Suor Chiara Ciminello, fondatrice e Superiora della Congregazione delle Sorelle Minori della Misericordia, che ha consacrato la propria vita all’accoglienza degli ultimi e, in particolare, al sostegno delle donne vittime di tratta, sfruttamento e violenza; Liliana Militello, fondatrice del Centro Antiviolenza “Gloria”, per aver creato un luogo di ascolto, protezione e rinascita, offrendo assistenza concreta alle donne vittime di violenza; Silvia Lotti, pittrice e artista, per il suo percorso umano e creativo e per aver fatto dell’arte uno strumento di bellezza, dialogo e crescita culturale delle comunità.

La cerimonia sarà arricchita da un prestigioso programma artistico. Sul palco salirà Loredana Errore, la cantante agrigentina resa celebre dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e conosciuta dal grande pubblico come la “Ragazza occhi di cielo”, appellativo ispirato dall’omonimo brano scritto da Biagio Antonacci. Lo scorso anno è stata tra i protagonisti del programma televisivo Ora o mai più.

Ad impreziosire ulteriormente la serata sarà la violinista Marina Tesè, musicista di riconosciuto valore che ha collaborato con importanti artisti della scena nazionale, tra cui Mario Biondi, esibendosi con l’Orchestra Sinfonica Jazz del Conservatorio “Arturo Toscanini” nel concerto tenuto proprio nella Valle dei Templi, oltre ad aver preso parte, come violino di fila, a diversi concerti de Il Volo.

Spazio anche alla danza con le allieve dello Studio Danza di Manuela Santini, una delle realtà artistiche più apprezzate del territorio agrigentino. Gran finale affidato a Max Giusti, tra i più amati protagonisti della televisione italiana, comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo, che con il suo spettacolo concluderà una serata all’insegna della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento.

A condurre l’evento saranno il giornalista Giuseppe Moscato e Gabriella Omodei.