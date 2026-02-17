Al Teatro Pirandello arrivano “I ragazzi irresistibili” con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

Agrigento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2025-2026. Il palcoscenico del Teatro Pirandello si accende per “I ragazzi irresistibili”, l’esilarante e raffinata commedia di Neil Simon, interpretata da due maestri della scena italiana: Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Lo spettacolo racconta la storia di un celebre duo comico che, dopo anni di lontananza, si ritrova tra battute fulminanti, vecchie incomprensioni, nostalgie e un legame che resiste al tempo. Una commedia brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo di toccare corde profonde, restituendo al pubblico tutta la magia del teatro dal vivo.

“I ragazzi irresistibili” andrà in scena:

Mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00

Giovedì 19 febbraio alle ore 17.30

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma AnyTicket. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale “Sogni e Storie – La vita è in scena”, con la direzione artistica di Roberta Torre