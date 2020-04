AL VIA IL NUOVO FORMAT “TALENT IN-HOUSE”

Sono aperte le iscrizioni a: “TALENT IN-HOUSE” SU FACEBOOK.

“TALENT IN-HOUSE” è un nuovo format studiato per dare la possibilità ai partecipanti una maggiore visibilità al pubblico dando il giusto valore a tutti gli artisti di varie generazioni, tutelando il loro talento in tre discipline. Collegandosi da casa in streaming, i partecipanti dovranno esibirsi nella propria categoria scelta al momento dell’iscrizione online. Il format è completamente GRATIS.

“TALENT IN-HOUSE”, nasce con l’obiettivo di promuovere e divulgare ARTISTI che non hanno accesso ai media nazionali. Il format verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Favaraweb. La Sezione Artisti Individuali o Gruppi si suddivide in 3 categorie:

CANTO (canto-moderno-classico):

baby – junior – senior – over – gruppi

RECITARE:

baby – junior – senior – over – gruppi

MUSICA:

baby – junior – senior – over – gruppi

baby:da 6 a 10 anni – junior:da 11 a 16 anni – senior: da 17 a 28 anni – over: da 29 in su – gruppi: nessun limite d’età.

Quindi, diamo il via ufficialmente a questa bellissima avventura nel mondo della musica… condividete, perché è dalle vostre condivisioni che si crea una rete di ascolti e interesse da cui beneficeranno tutti. CONDIVIDETE!!

Per partecipare, compila il modulo qui sotto: