AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI NARO: L’UNICO PRESEPE MUSICAL DI SICILIA

Il cuore della tradizione natalizia siciliana torna a battere più forte che mai a Naro con l’inaugurazione della seconda edizione del Presepe Vivente di Naro, l’unico Presepe Musical di Sicilia. Un evento unico nel suo genere, organizzato dai ContemplAttivi, che dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025accoglierà visitatori da tutta l’isola e oltre nella suggestiva cornice di Casa ContemplAttiva.

Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno il Presepe Vivente Musical si arricchisce di nuove scenografie, musiche originali e coinvolgenti performance teatrali, che trasformeranno il centro storico di Naro in un magico viaggio nel tempo e nello spirito del Natale. L’evento è pensato per tutte le età, regalando momenti di riflessione e meraviglia tra fede, arte e cultura.

Un’esperienza unica tra musica e tradizione

Le scene del presepe prendono vita attraverso il talento di artisti locali e non, che guideranno i visitatori in un racconto suggestivo tra canti, musiche dal vivo e coreografie emozionanti. Ogni dettaglio, dalle voci ai costumi, è stato curato con passione per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Casa ContemplAttiva, con i suoi spazi incantevoli, farà da palcoscenico naturale, portando in vita la magia del Natale in un’atmosfera di calore e autenticità.

Date e orari

Il Presepe Vivente sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni:

Dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Ogni sera dalle ore 18:00 alle 22:30

Biglietti e prenotazioni

I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria fisica di Casa ContemplAttiva e online sul sito ufficiale dell’evento. È consigliata la prenotazione per garantire l’accesso, vista l’alta affluenza prevista.

Un evento per la comunità e il territorio

Il Presepe Vivente Musical rappresenta un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Naro, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo la bellezza del territorio. Un invito a scoprire, vivere e condividere il Natale attraverso lo sguardo dell’arte e della tradizione.