Alberto e Daniel, il ricordo di una comunità sconvolta. Domani funerale congiunto.

La città di Favara si prepara a condividere il dolore e l’addio a due giovani, Alberto Vella e Daniel Giudice, che sono stati strappati prematuramente alla vita in un tragico incidente avvenuto il 15 settembre scorso sull’autostrada A1, nei pressi di Roma. Domani, venerdì 22 settembre, la chiesa Madre di Favara ospiterà i funerali di questi due giovani favaresi. Alberto e Daniel stavano guidando un autobus destinato al trasporto di migranti per conto della Prefettura di Agrigento quando la fatalità ha colpito. La notizia della loro morte ha scosso profondamente non solo le famiglie e gli amici, ma ha invaso di tristezza l’intera comunità favarese. La loro perdita è stata particolarmente devastante perché entrambi facevano parte del celebre gruppo “Fabaria Folk” e erano conosciuti per la loro vivacità e il loro impegno.

La Prefettura di Agrigento, rappresentata dal vice prefetto Gabriele Barbaro, che aveva avuto l’opportunità di conoscere personalmente i due giovani autisti favaresi, si unirà domani pomeriggio ai cittadini nel tributo ad Alberto e Daniel presso la chiesa Madre di Favara. È un gesto che sottolinea l’importanza e l’impatto che questi giovani avevano nella comunità. La morte di Alberto e Daniel è solo l’ultimo di una serie di incidenti stradali che hanno colpito i residenti di Favara negli ultimi mesi, e questa serie di tragedie ha gettato un’ombra di tristezza sulla città. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e lutto per la perdita di Alberto e Daniel. Gli amici dei due giovani stanno raccogliendo foto dei momenti felici condivisi con loro, con l’intenzione di creare cartelloni che raccontino l’affetto e la memoria di questi due giovani straordinari.

Nel frattempo, le autorità competenti hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale e lesioni colpose al fine di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia e garantire che giustizia sia fatta per le vittime e le loro famiglie. È un momento di profondo dolore e riflessione per Favara, una comunità che cerca di affrontare con coraggio e solidarietà una serie di tragedie stradali che hanno segnato profondamente la sua storia recente.