Alberto Sabella nella rosa dell’U17 nazionale del Palermo: orgoglio di Sciacca e del calcio siciliano

Alberto Sabella, classe 2009, continuerà a vestire la maglia del Palermo anche nella stagione calcistica 2025/2026. Dopo il biennale, è arrivata la riconferma per il terzo anno consecutivo: farà parte dell’Under 17 nazionale. Un traguardo importante per il giovane esterno offensivo e trequartista originario di Sciacca, che si conferma una delle promesse più interessanti del panorama calcistico regionale. Una grande scoperta del talent scout Antonio Messinese, che ha creduto in lui sin dall’inizio. La sua passione per il calcio nasce da bambino, nei campi della scuola calcio Ginnic Club Stadium di Pippo Montalbano. Da lì, un percorso in costante crescita lo porta alla Belice Sport Partanna, scuola calcio élite fondata dall’ex calciatore del Trapani Nino Daì. È proprio in questa realtà che Alberto ha mostrato tutto il suo potenziale, guidato sul campo dal mister Massimiliano Marrone. Tecnica, carattere, spirito di sacrificio e voglia di migliorarsi: sono queste le qualità che lo hanno fatto emergere. Oggi Alberto si affaccia con determinazione al palcoscenico nazionale, portando con sé l’orgoglio di una città intera. Sciacca lo guarda con affetto e speranza, vedendo in lui un esempio positivo per tanti giovani e una promessa concreta per il futuro del calcio siciliano.