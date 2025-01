Alessia Piazza regina del salto ostacoli: doppia vittoria ad Augusta

L’agrigentina Alessia Piazza ha trionfato al Campionato Regionale di Salto Ostacoli nella categoria Criterium Brevetti Senior, che si è svolto presso il Centro Ippico Adim di Augusta il 25 e il 26 gennaio. La giovane amazzone ha conquistato la vittoria nella sua categoria in entrambe le giornate, aggiudicandosi così il titolo di campionessa regionale. Ottimi risultati anche per il giovanissimo agrigentino Mattia Messineo, che domenica ha vinto la categoria BP90 Promesse Pony e si è classificato al 4° posto nella classifica finale del campionato regionale. Da segnalare anche la prestazione di Filippo Vullo, che ha conquistato il 5° posto nella categoria Criterium 1° grado. Meritano una menzione speciale le performance di Aurora Carrubba, Nikol Miriam Vella e Adele Nobile, che hanno contribuito a rendere onore alla ASD Equitazione Agrigentina Giarrizzo di Favara. I ragazzi sono seguiti dagli istruttori Filippo La Mantia di Palermo e Filippo Vullo di Favara, che hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai loro allievi, sottolineando l’impegno e la dedizione dimostrati durante la competizione.