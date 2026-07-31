Alla rassegna Notti Clandestine” di Termini Imerese si presenta il romanzo del favarese Giuseppe Maurizio Piscopo

Alla rassegna “Notti Clandestine” di Termini Imerese, ormai giunta alla sedicesima edizione, sarà presentato questo pomeriggio il romanzo “La figlia di Don Fofò” (Navarra Editore) scritto a quattro mani dal favarese Giuseppe Maurizio Piscopo e da Adelaide Costa. A conversare con gli autori sarà l’architetto Roberto Tedesco. A seguire la consegna del “Premio Notti Clandestine 2026” al soprano Chiara Maria Fiorani. La rassegna si concluderà domenica prossima con una serie di iniziative culturali

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di LVS Group, Enel e Tecnimpianti (Navim Group Company), realtà che sostengono con convinzione la promozione della cultura. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di: Regione Siciliana – Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, Comune di Termini Imerese, ZIT (associazione imprese Zona Industriale Termini Imerese), Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, Camera Penale Termini Imerese Cefalù e Madonie, Addiopizzo e Amici della Musica “Giuseppe Mulè”.