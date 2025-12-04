Allarme a Favara: possibile avvelenamento di gatti in contrada Poggio. Il sindaco Palumbo: “Un gesto vigliacco, massima attenzione”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha denunciato un episodio grave che sta preoccupando molti cittadini. Nella zona di contrada Poggio sono stati trovati alcuni gatti morti, con forti sospetti di avvelenamento. Le segnalazioni sono arrivate da residenti della zona, che hanno allertato il Comune.

Al momento non sono state trovate esche, ma – sottolinea il sindaco – è molto probabile che qualcuno le abbia lasciate di proposito. “Ringrazio i cittadini che ci hanno avvisato. Invito tutti a fare molta attenzione, soprattutto chi ha animali”, ha dichiarato Palumbo.

Il Comune ha già informato le autorità competenti, che stanno avviando le verifiche e gli accertamenti necessari. Il sindaco ha definito il gesto “vigliacco e criminale”, ricordando che atti di questo tipo non solo mettono in pericolo la vita degli animali, ma rappresentano un reato. L’amministrazione invita la popolazione a segnalare subito eventuali comportamenti sospetti o la presenza di sostanze anomale sul territorio.