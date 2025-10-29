Allerta gialla per rischio meteo in Sicilia: attenzione ai temporali

La Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani un’allerta gialla con preavviso di condizioni meteo avverse. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto in caso di temporali, evitando di sostare in prossimità di alberi, corsi d’acqua o zone soggette ad allagamenti. Si raccomanda inoltre prudenza negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti diramati dagli enti competenti.