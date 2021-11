Allerta meteo ARANCIONE. Chiusura scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo

Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Muratore, informano che domani, mercoledì 17 novembre, a causa delle avverse condizioni meteo previste, rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private del territorio.

E’ stata da poco firmata l’ordinanza sindacale 96/2021, con la quale, oltre la chiusura delle scuole e dei locali adibiti a palestre, si dispone l’interdizione di tutte le aree pubbliche a potenziale rischio: ville, giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e Cimitero; l’uso di tutti i locali interrati e seminterrati; il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree a rischio allagamenti e l’attraversamento dei fiumi e dei valloni; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate (mercato settimanale di via Carlo Alberto, mercatino della frutta di Via Piave, etc.).

Si esortare la cittadinanza a modificare tutte le misure di sicurezza necessarie: evitare il transito veicolare nelle zone alternative usando percorsi alternativi di uscire di casa solo per casi di estrema necessità; di sostare sotto alberi e/o cornicioni; di prestare attenzione ad eventuali ulteriori annunci diramati dalle autorità competenti attraverso i canali di informazione istituzionale, nazionale e locale.

Le disposizioni sono valevoli fino alle 24 di domani 17 novembre.