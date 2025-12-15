Allerta meteo gialla per il 16 dicembre a Favara e in provincia di Agrigento: invito alla prudenza

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo valido per la giornata di martedì 16 dicembre per Favara e l’intera provincia di Agrigento, con preavviso di condizioni meteorologiche avverse. L’allerta riguarda possibili piogge intense e fenomeni localizzati che potrebbero provocare disagi, in particolare nelle aree a maggiore rischio idrogeologico. Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto delle principali norme di autoprotezione. Si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, evitare passerelle, ponti e argini di torrenti o corsi d’acqua e lasciare libere le strade per consentire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. È inoltre consigliato evitare locali seminterrati soggetti ad allagamento, non attraversare guadi o sottopassaggi durante o dopo le piogge e non avvicinarsi a zone colpite da frane o alluvioni. Particolare attenzione va prestata nelle aree considerate a rischio. La Protezione civile continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.